Fier fernimt ympact Lisette Elzinga-saak: 'hâld op slachtoffers de skuld te jaan'

Om't it by de fertochten om bekende ûndernimmers giet, is der neffens De Vos al rap sprake fan in machtsferhâlding. "Dat is al gau sa mei minsken yn in hegere, rikere of sterkere posysje. It steurt De Vos dat sein wurdt dat it om folwoeksen froulju giet dy't frijwillich mei de manlju meigien binne. 'Blaming the victim' neamt se dat. ''Se binne net meigien mei it idee dat harren wat oerkomme soe."

Yn ferlykbere saken is faak sprake fan drugs. Dat wurdt al of net temûk yn in drankje dien. GHB is berucht. It wurdt net foar neat 'ferkrêftingsdrug' neamd. It is net sein dat dat by dit gefal op It Hearrenfean ek it yn it spul wie. De plysje ûndersiket dat noch.