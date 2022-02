Keunstner Jan Ketelaar wol tagongspoarte foar Fryslân: byld fan 50 meter heech

Ketelaar, dy't ek 'Wachtsjen op Heech Wetter' op de seedyk by Holwert makke hat, besiket no minsken entûsjast te krijen foar it plan mei de metalen fûgels. De earste petearen hat hy hân mei gemeente De Fryske Marren en de provinsje. Dêr fûnen se it in nijsgjirrich idee. "Ik fernim dat it plan goed falt, mar no is it trochpuzzeljen nei hoe we it ha moatte", seit de byldzjend keunstner.

Heechspanningsmêsten

It is de bedoeling dat it keunstwurk makke wurdt fan materiaal fan heechspanningsmêsten. Yn de Eemsmond wurde op dit stuit heechspanningsmêsten ôfbrutsen. Der wurdt kontakt socht mei de oannimmer. It is neffens Ketelaar goed materiaal, dat oars miskien omraand wurde moat.



Hy wol ek útsykje oft der propellerkes op it keunstwurk komme kinne, sadat it enerzjy opwekje kin foar eventuele ferljochting. Ketelaar tinkt dat it plan helber is, mar wannear't de earste auto's ûnder de fûgels trochride kinne, duorret hy noch net te sizzen. Dêr is earst mear ûndersyk foar nedich.