Ald-olympysk kampioen Bob de Jong: "Jorrit Bergsma pakt goud"

Sels wie Bob de Jong in 'stayer'. Op fiif Olympyske Spelen helle hy goud (Turijn 2006), sulver (Nagano 1998) en twa kear brûns (Vancouver 2010 en Sotsji 2014) en belibbe hy ien dramatysk djiptepunt, it 30ste plak yn Salt Lake City as gefolch fan in totale off-day.

De 10 kilometer hat foar him gjin geheimen mear. "Het is puur masochisme", sa seit De Jong. "Eerst het pijn lijden, om daarna over de streep te komen in een snelle tijd. Als dat lukt geeft dat echt een geweldig gevoel."