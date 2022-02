Rabobank hâldt noch seis kantoaren oer yn Fryslân

De Rabobank yn Fryslân hat de ôfrûne twa jier in grutte transysje trochmakke. De coronakrisis hat dêr in grutte ynfloed op hân: kantoaren gongen flugger ticht as ferwachte. Yn Fryslân steane no noch kantoaren yn Ljouwert, Snits, Dokkum, Drachten, Frjentsjer en op It Hearrenfean.

By it bedriuw wurkje yn Fryslân no noch sa'n 420 minsken. Troch de reorganisaasje, de digitalisearring, de sluting fan de kantoaren en troch de coronakrisis is it wurk wol bot feroare. De meiwurkers moatte no ek op oare plakken wurkje.

Tûkelteammen

De aktiviteiten fan Rabobank yn Fryslân bestean foar de helte út agraryske finansiering en dat is goed foar in merkoandiel fan 80 persint. De bank is dêr wiis mei en wol ek graach meitinke mei boeren om harren bedriuw oan te passen oan de easken fan de tiid.

It docht bliken dat it net altiten ienfâldich is. Benammen de ekstinsivearring fan bedriuwen en de oergong fan gongber nei bygelyks biologysk buorkjen soarget foar de nedige tûkelteammen. De rendemintseasken fan de bank slute dan net altyd oan by de winsken fan de de boer.

Duorsumheid en sirkulariteit

Boppedat is der in grut ferskaat yn de kwaliteit fan de ûndernimmers. Neffens Algra is de bank foar natuerfreonlik buorkjen en wurdt der bot ynset op duorsumheid en sirkulariteit. Mei oare wurden: gjin ôffal, mar alles op 'e nij brûke.



Dat betsjut net dat alles kin. Algra seit wol dat de bank meidocht yn in grûnkoöperaasje dy't boeren helpe wol by it oplossen fan it probleem fan de djoere grûn. Hy sjocht ek mei grutte ynteresse út nei de plannen fan it kabinet foar in grûnfûns en de mooglikheden om dêrmei gear te wurkjen.