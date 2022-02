HEA! 20 jier: De Paus fan Ljouwert

Boersma neamt syn hûs ek wol it 'klein Vaticaan'. Hy wennet der sels amper, mear is hy by syn goeie freondinne fan 93 jier yn Boalsert. Boersma follet syn dagen mei skriuwen: yn syn deiboek, mar ek brieven oan kardinalen en biskoppen. De Paus stiet noch posityf yn it libben. "Je moatte altyd nei de minderen sjen. En salang't it noch gjin oarloch is, falt it ta".