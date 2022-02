Grize weach yn it ûnderwiis: trije kear safolle 65-plussers op basisskoallen

By basisskoalle IKC De Twirre yn Minnertsgea wurken yn 2020 de measte 65-plussers yn Fryslân: trije stiks. Direkteur Sjoerd Sijbesma is dêr noch net sa lang direkteur, mar hy werkent it byld fan de grize weach dy't hieltyd grutter wurdt yn it ûnderwiis.

"In ferfangerspûl is der net mear, dêrom sykje wy ferfangers under de pensjonearren. Dy minsken hoege net, mar wolle wol graach."

Op it stuit ha se yn Minnertsgea twa learkreften en ien ûnderwiis-assistint. "Ien hie yn septimber ôfskie naam, mar falt no alwer yn. In oare kollega soe op 1 desimber mei pensjoen, mar dy makket it skoaljier ôf. Wy sille it dochs oplosse moatte."

65-plussers yn it basisûnderwiis yn 2020 de funksje (docht de grafyk it net goed, klik dan hjir):