Margreet de Graaf krijt Plombrief fan de Ried fan de Fryske Beweging

Margreet de Graaf fan GGD Fryslân is as direkteur ferantwurdlik foar de kommunikaasje fan de GGD. Sa is sy ek faak te hearren by Omrop Fryslân. "Se docht dat op sa'n natuerlike wize yn it Frysk, dat it boadskip optimaal oerkomt by de doelgroep", sa skriuwt de belange-organisaasje foar it Frysk. "De Ried fan de Fryske Beweging wurdearret dat allegear tige en hat dêrom besletten GGD Fryslân en syn boechbyld Margreet de Graaf in 'plom' te jaan."

Dy plom krijt GGD Fryslân ek om't it de Fryske taal sichtber makket mei Fryske opskriften. Boppedat krije bern dy't har teste litten hawwe, in Frysk 'Diploma foar moed'.

Oerskeakele op it Frysk

Yn it begjin fan de coronakrisis die GGD-direkteur Margreet de Graaf de kommunikaasje by Omrop Fryslân noch yn it Nederlânsk. Se sei dat se it wichtich fûn dat elkenien yn Fryslân de ynformaasje oer it coronafirus folgje koe. Nei inkelde moannen skeakele Margreet de Graaf lykwols oer op it Frysk.

Margreet de Graaf hâldt ein maart op as direkteur fan GGD Fryslân. De Ried hopet dat har opfolger it gebrûk fan it Frysk like wichtich makket.