Tryater siket figuranten foar lokaasjestik: "It reedriden fielber meitsje"

"Neist acht akteurs, seis dûnsers en seis muzikanten hawwe wy ek figuranten nedich om it mienskipsgefoel ta libben te bringen op in iisbaan", leit artistyk lieder Tatiana Pratley fan Tryater út.

Elts doarp in iisbaan, mar hieltyd minder brûkt

De foarstelling wurdt opfierd yn de simmer, want lokaasjeteäter yn de winter is dreech. Mar de foarstelling giet wol oer de winter. "In pear jier lyn foel it my op dat Fryslân in soad iisbanen hat: elts doarp hat der suver wol ien", seach Pratley.

IIsbanen wurde lykwols hieltyd minder brûkt troch it waarmer wurdende klimaat. "Dêrom woe ik in foarstelling meitsje oer dy feroarjende tradysje fan it reedriden."

It fysike fan it riden

Ek leden fan it dûnsselskip Ivgi & Greben út Ljouwert dogge mei oan it stik. Pratley: "Sy meitsje moaie goreografyen en binne ynternasjonaal bekend. Wy wolle it reedriden fielber meitsje. It fysike fan it reedriden meinimme yn de foarstelling. Wy brûke de dûns ek as in line troch de hiele foarstelling hinne. Sy kinne ek it gefoel fan in spiler sjen en fiele litte."