Jeugdsoarch yn aksje: "De soarch wurdt minder, it kin sa net mear"

Prachtich wurk

Undersyk hat dat oantoand. Froukje Offinga fan Jeugdhulp Friesland, dy't ek kaderlid is by de FNV, fernimt de problemen ek yn de praktyk. "Guon meiwurkers heakje ôf, dy kinne it net mear oan. En dat is spitich, want we ha in prachtich fak. It is hiel moai om bern en de famyljes te helpen, mar de soarch wurdt sa hieltyd minder. Dat kin net mear."

Troch de krapte binne de wachtlisten yn de jongereinsoarch bot oprûn. Bern wachtsje yn trochsneed goed tsien moannen op help. De besuniging soe dat noch slimmer meitsje. "Dan hâldt it op", seit Offinga. "Dan kinne we net bestean. Se ferwachtsje ek dat we sûnder cao gewoan trochwurkje."

De arbeidsbetingsten moatte better, fine de aksjefierders. De wurkdruk moat omleech, it lean omheech.