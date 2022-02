Fytsersbûn: "Unbegryplik dat provinsje tal fytsûngelokken net ferminderje wol"

Yn it nije belied wol de provinsje it oantal slachtoffers stabilisearje litte, want har ferwachting is net dat it tal slimme ûngelokken noch minder wurde sil.

Profilearje as fytsprovinsje

It fytsersbûn fynt it ûnbegryplik. Just fan in provinsje dy't him profilearret as fytsprovinsje soene je ferwachtsje moatte dat it bestjoer it tal slachtoffers yn it ferkear werombringe wol.

As je gjin ambysje hawwe, kinne je ek net ferwachtsje dat it oantal slachtoffers ôfnimt, is Mourits fan betinken. "Dat is erg merkwaardig. Want nota bene de landelijke verkeersveiligheidscoalitie en de Tweede Kamer hebben wel de ambitie uitgesproken om het aantal fietsslachtoffers met de helft te verminderen."

'Provinsje wol der net op ôfrekkene wurde'

De provinsje fiert rezjy op it mêd fan fearkearsfeiligens en dêrom is it saak om gemeenten ek mei te nimmen yn fytsfeilich belied. "Maar die ambitie lijkt er nog niet eens te zijn", seit foarsitter Kees Mourits fan Fietsersbond Fryslân. Hy fynt it in grutte teloarstelling. "Het is een soort winstwaarschuwing: sorry, maar wij willen niet afgerekend worden op het aantal verkeersslachtoffers."