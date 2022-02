Coronanijs 10 febrewaris: Kabinet wol hoareka iepen oant 1.00 oere

Gemeentlike hanthaveners moatte sneontejûn gewoan harren wurk dwaan. As nachthoarekasaken de doarren demonstratyf nei 22.00 oere jûns iependogge, is it harren taak om te hanthavenjen. Dat seit foarsitter Bruls fan it Veiligheidsberaad fan 25 boargemasters dy't oan it haad stean fan in Veiligheidsregio. Boargemaster Buma fan Ljouwert is ien fan dy 25 boargemasters. Hy is foarsitter fan de Veiligheidsregio Fryslân.

Wurkwegering

As de boa's harren wurk net dogge omdat der fawege in cao-aksje gjin stipe fan de plysje is, soe dat op wurkwegering lykje. De plysje hat in arbeidskonflikt mei it ministearje fan Ynlânske Saken. Plysjebûnen hawwe boa's oproppen om solidêr te wêzen.

Mar boa's binne gemeentlike meiwurkers, en dy hawwe hielendal gjin konflikt. Dan soe ien syn gewoane wurk net dwaan, omdat in hiel oare beropsgroep in konflikt hat. It moat net mâler wurde, sa is Bruls fan betinken.