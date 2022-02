BOA-bûn wol freed al ferromming hoarekaregels om problemen foar te kommen;

Nei ferwachting wurde tiisdei nije ferrommingen oankundige, ûnder mear foar de hoareka. As de ferromming fan de iepeningstiden trije dagen earder yngiet, is dat foar elkenien makliker, neffens it BOA-bûn.

It fakbûn hat mei meardere gemeenten oerlein. Guon gemeenten wolle gewoan hanthavenje, oare gemeenten sizze dat der net hanthavene wurdt sûnder plysje. Ek wurdt in soad keazen foar hanthavening yn boarger. Yn Fryslân liket net folle belangstelling te wêzen by de hoareka foar de protestiepening. Dat die woansdei bliken by in belrûntsje troch Omrop Fryslân.