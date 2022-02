Studinten ûndersykje bollepysteteelt: stjonksigaar as meubel, klean of flier

Op in kongres fan trije dagen yn it biosintrum sjogge studinten en belanghawwenden ûnder oare nei de mooglikheden om bollepysten (ûnder in soad nammen bekend, lykas de tuorrebout, reidsigaar of stoezebout) te ferbouwen en op de merk te bringen, en hoe't in boer libje kinne soe fan de teelt.

Mbû'ers leare hoe wichtich oft de stjonksigaar wêze kin foar de sirkulêre ekonomy, seit opliedingsmanager Christiaan Stavorinus fan ROC Friese Poort.

Oare gewaaksen yn in sirkulêre ekonomy

"De feangreidegebieten soargje foar in soad útstjit fan CO2. As wy dan it wetterpeil ferheegje, kin der net mear op tradisjonele wize buorke wurde. Dan moatte je sjen nei in oar gewaaks. De bollepyst is in gewaaks dat dêr teeld wurde kin. En dy teelt moat foar in ynkommen soargje foar de boer."