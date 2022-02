Reedrydcoach Hospes op twadde Spelen: "It iis is gewoan goed"

Fjouwer jier lyn miste Lotte van Beek op ien hûndertste fan in sekonde it brûns op de 1.500 meter. Hjoed leit hast alles iepen, tinkt Hospes. "Der is ien útsprutsen topfavoryt, dat is Irene Schouten. De ferwachting is dat sy wint. Mar alles fan plak 2 oant en mei 6? Dat is in iepen ferhaal."

Sân minuten je bêst dwaan

In 't Hof stiet der goed foar, neffens Hospes. "We ha in goede oanrin hân. Ferline wike hat se noch in trainingswedstriid riden, dat gong nei folle tefredenheid. Juster kamen der wat senuwen by, doe gong it wat minder lekker. Mar se stiet der goed op. Se moat gewoan sân minuten ôfgryslik har bêst dwaan."