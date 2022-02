Fjirdepart opbringst Wynpark Fryslân nei Limburchsk gemybedriuw

Gemybedriuw Chemelot by Geleen draait sûnt jannewaris foar in part op griene stroom fan Wynpark Fryslân yn de Iselmar. Chemelot hat mei Eneco in kontrakt sletten foar 350 gigawatt it jier en is dêrmei fuortendaalks de grutste ôfnimmer fan Wynpark Fryslân.

It komt der yn 'e praktyk op del dat 21 fan de 89 wynturbinen fan it wynpark mei in opsteld fermogen fan 90 megawatt de kommende 15 jier eksklusyf foar Chemelot draaie sille. Chemelot hat bot ferlet fan ekstra stroom. It bedriuw moat de kommende jierren duorsumer wurkje en hat dêfoar mear elektrisiteit nedich.

Draachflak

"Ik bin ferbjustere", seit fraksjefoarsitter Theun Wiersma fan 50Plus. "We hawwe it oer it grutste wynpak fan it Europeeske binnenwetter. Der hat aardich wat wjerstân west. Dan is it foar it draachflak gjin goeie saak om de stroom handich troch te ferkeapjen nei Limburch."