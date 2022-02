It baggerjen fan it Westgat kin Lauwerseach berikber hâlde, seit de regio

It Westgat leit tusken Skiermûntseach en It Amelân: skippen dy't tusken de Noardsee en de Waadsee farre nei Lauwerseach moatte dertrochhinne.

'28 miljoen euro misrûn'

Om't de fargeul tichtsliket, wurdt it farren yn it Westgat al in jier as tsien dreger. Dêr hat ek de haven fan Lauwerseach fan te lijen, om't grutte kotters oare plakken sykje. Neffens de haven soe it direkt en yndirekt om sa'n 28 miljoen euro gean dat it misrûn is.

Regio hat sels proef dien

Ferskate partijen yn de regio hawwe as proef de trochgong baggerje litten. Dêr diene ek provinsje Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân oan mei, njonken Grinslanner oerheden en fisk- en havenbedriuwen. Der kaam gjin jild by it Ryk wei foar baggerwurk, dus namen de partijen it heft yn 'e eigen hannen.

Yn opdracht fan Rykswettersteat hat it buro Deltares it baggerjen yn kaart brocht dat yn 2018 plakfûn. In strook fan oardel kilometer lang en 150 meter breed waard oant seis meter djipte baggere. By in tuskenevaluaasje seach it der al goed út: krekt nei it baggerjen wie der wol wat sân by kaam, mar dêrnei bleau de fargeul goed op djipte.

Westgat bliuwt op djipte

No is it folsleine ûndersyk klear en ek dêrút docht bliken dat de trochgong mei relatyf net in soad wurk befarber bliuwe kin. Op termyn sil it Westgat faker baggere wurde, mar yn ferliking mei oare putten falt it ta.