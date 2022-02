Froulju Hearrenfean strûpe derûnder mei in 0-4 ferlies fan Ajax

It wie de 14e kompetysjewedstriid fan de fuotbalfroulju fan sc Hearrenfean. Yn 't foar wie al dúdlik dat it in drege put wurde soe, om't Ajax kampioenskandidaat is. De lêste kompetysje-oerwinning foar sc Hearrenfean wie op 5 novimber.

Yn it earste kertier krige Nikée van Dijk in gigantyske kâns om in doelpunt te meitsjen. Sy rekke de bal en stjoerde dy yn 'e rjochting fan it doel. Mar de bal fleach roerlings by de peal del.

Ajax-spylsters draaie de wedstriid nei har ta

Nei 20 minuten spultiid krige Ajax lykwols in kâns, dy't de ploech mei beide hannnen pakte. Chasity Grant makke in goal foar de Amsterdamske ploech.

Ajax die syn bêst om de foarsprong út te bouwen. Hearrenfean besocht it mei in tal goede oanfallen yn 'e rjochting fan de tsjinpartij, mar by it ôfrûnjen mislearren dit besykjen hieltyd.

Flak foar it skoft slagge it Ajax nog wol. De spilers brutsen troch de Feanster ferdigening hinne en oanfaller Roméé Leuchter makke de 0-2.