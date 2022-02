FIDEO: Dilemma-peukebakken sette studinten ta opromjen

Dilemma-peukebakken moatte der by hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert foar soargje dat studinten har peuken opromje. Eltse wike hingje der nije stellingen, dy't sa ynset wurde om peuken op de grûn foar te kommen. Troch in peuk yn in gat te smiten, kinne je in kar meitsje.