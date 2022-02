Oranje- en stadiongefoel op de bank by de famylje fan Sven Roes

De Spelen fan Roes sitte der noch net op, want hy komt ek noch in aksje op de ôflossing foar de manlju. "Daar gaan we nu voor. Dat is het enige dat ik nu nog heb, dus alles is daarop gericht. Als ik zie hoe we nu rijden, dan kunnen we denk ik iets moois geen laten zien."

Op freed stean de manlju yn de heale finale fan de ôflossing.