Tongersdei yn Peking: coach Henk Hospes mei syn pupil In 't Hof

Hospes is trainer fan it Gewest Fryslân en ien fan syn pupillen is Sanne in 't Hof. Dy pleatste har ferrassend foar Peking: op it Olympysk Kwalifikaasje Toernoai waard se twadde. Foar de 65-jierrige Hospes wie dat in emosjonele oangelegenheid. "Dan giet der in hiele berch troch je hinne. It is ûnfoarstelber."

It is foar Hospes net de earste kear dat er nei de Spelen mei. Fjouwer jier lyn mocht er mei Lotte van Beek nei Pyeongchang. Van Beek miste doe op de 1.500 meter op ien hûndertste it brûns.