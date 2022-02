Ried fan Steat jout gemeente gelyk yn kwestje wenarke Boarnsweach

De Ried fan Steat jout mei de útspraak de gemeente De Fryske Marren gelyk. De gemeente drige mei in twangsom fan 5.000 euro as de eigener syn arke wer oan de Horsewei lizze soe. Dat is by it wetter De Hoarse, foar Twellingea oer.

Steatsboskbehear hie as behearder fan it gebiet oan de bel lutsen. De eigener hat syn arke yntusken fuorthelle, mar hy lei de kwestje wol foar oan de heechste bestjoersrjochter. De man ferklearre dat hy al tritich jier oan de Horsewei komt en net ien ta lêst is. Mar der is gjin lisplakbestimming, seit de Ried fan Steat.