Mummy's, draken en hynders: bernelêswike iepene op It Hearrenfean

As berneboeke-ambassadeur giet Sverre in jier lang de hiele provinsje troch. It is in idee fan de Kinderboekenweek, de bekende wike yn oktober dy't bern oan it lêzen besiket te krijen.

De organisaasje woe leaver mear dwaan, om sa de bern faker te helpen mei it lêzen. Yn alle provinsjes is der in eigen berneboeke-ambassadeur beneamd. Dy giet alle skoallen del. Dêrnjonken set woansdei de lêswike foar bern útein.

Yn in eigen wrâld

It doel is bern safolle mooglik nije boeken sjen te litten. Dat slagget aardich. "Ik fyn it moai as je in eigen wrâld yngean," seit Mart út groep 6. "Sa geane der in soad boeken oer draken en sa."