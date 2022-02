HEA! It miniatuerfleankamp fan Gerrit Sterken

Ein 2018 begûn Gerrit Sterken fan Wolvegea mei de bou fan syn fleankamp. "Een heel stuk van mijn leven is hier te zien." Hy wie earder as elektromonteur op it marinefleankamp Valkenburg by Katwyk. It bouwen is foar him ûntspanning, neist de yntinsive mantelsoarch foar syn frou. Troch in ûngemak kin er noch mar ien hân brûke. It kamp is folslein kompjûterstjoerd: "Alles moet bewegen en werken, de lichtjes moeten branden." Klear is er net, der falt altyd wat te perfeksjonearjen.