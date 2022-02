Knegt fynt 'it spultsje' noch te moai om oan ophâlden te tinken

Dat barde yn de heale finale. Doe lei Knegt ek hiel even foarop, mar hy ferlear syn kopposysje. "Ik wie miskien krekt wat te nonsjalant. Ynienen kamen der fjouwer man om my hinne. En se knalden hast mei syn fjouweren op elkoar, mar ik koe der net fan profitearje. Earder slagge my dat noch, no net."

Dat Knegt op de Spelen stiet, is al in wûnder op himsels, nei syn swiere ûngelok mei de houtkachel trije jier lyn. "Dat ik hjir stean mei, dêr bin ik al hartstikkene wiis mei."

Grutte wearde foar de relayploech

En dat it yn Peking net sa giet sa't er hopet, betsjut net dat er tinkt dat it foarby is. "Ik bin echt noch net fan doel om nei dit seizoen op te hâlden. Ik fyn it noch hieltyd in fantastysk spultsje. Boppedat bin ik noch fan grutte wearde foar de relayploech."

De heale finale op de relay stiet freed op it programma. "Ik bin dêr hartstikke op brând. It is de tredde kear dat we hjir mei de relayploech steane. De foarige twa kear wûnen we yn it foarseizoen alles en wienen we de favoryt. No hienen we in minder foarseizoen, dus litte we hoopje dat it dan hjir better giet."