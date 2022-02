Haitsma Beton mooglik út Koatstertille, as brêge net gau opknapt wurdt

"Elk docht syn bêst om nei in oplossing te wurkjen", seit Comello. "Der is al hiel lang ûndúdlikheid. Elk wit dat it mei de brêge net yn oarder is, dat is al sûnt 2014 sa. Der moat no echt wat gebeure."

As dat net gau gebeurt, is ferhúzje in opsje. "Net ien wol dat. Mar it fertrouwen dat der gau wat gebeure sil oan de brêge, is wol wat fuortsakke. Der wurdt praat oer in nije oeverferbining. It beslút dêroer is al in kear opskood, dus ik sjoch dat net op koarte termyn gebeuren. We witte ek dat de brêge hieltyd minder wurdt."