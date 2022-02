Hoareka wiis mei te ferwachtsjen ferrommingen

De kontrôle by de doar is in hiele put, fynt Eijer. "In part fan de minsken rekket it finkje kwyt en dan moatte we sizze dat se net wolkom binne." Eijer jout oan dat se har wol oan de regels hâlde.

Perspektyf nedich

De nachthoareka wol dit wykein de doarren iepenje út protest tsjin alle maatregels. Yn Fryslân is dêr net in soad animo foar. Benammen om't se de relaasje mei de gemeenten net op it spul sette wolle.

"As we út protest iepen geane, dan stiet de hanthavening takom wike op de stoepe mei in boete", seit ien fan de eigeners fan in nachthoarekasaak.

Eijer hopet dat der noch sjoen wurdt nei de slutingstiden: "Se ha wol perspektyf nedich. Kinst ek de ynrin oant tolve oere dwaan, dan kinne minsken sitten bliuwe. Dan hat nachthoareka der ek wat oan."