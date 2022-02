Harns krijt njoggende GGD-testlokaasje fan Fryslân

De testlokaasje krijt in eigen yngong en útgong yn ien fan de fleugels fan it gebou. Besikers fan de testlokaasje komme dus net troch de haadyngong fan it MCL Harns. Mei oanwizingen wurdt oanjûn wêr't de testlokaasje krekt is.

Acht oare lokaasjes

Op it stuit binne der acht plakken dêr't minsken harren yn Fryslân by de GGD teste litte kinne op it coronafirus. Dat kin yn Ljouwert, Drachten, Drylts, Kollum, Easterwâlde, Dokkum, Sondel en op It Hearrenfean.

De nijste testlokaasje krijt seis teststrjitten. Yn totaal kinne dêr fiifhûndert minsken op ien dei test wurde. Minsken kinne allinnich op ôfspraak delkomme.