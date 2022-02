Fryske shorttrackers útskeakele op 1.500 meter, froulju wol troch

Op de relay pleatsten de Nederlânske froulju har foar de finale. Schulting ried de relay mei Selma Poutsma, Xandra Velzeboer en Yara van Kerkhof. Nederlân is de grutte favoryt. En nei't Italië yn de heale finale ûnderút gie, wie der hielendal gjin gefaar mear. Nederlân en Sina wienen dúdlik te sterk foar Poalen en koenen komfortabel de race útride.

Reserve Rianne de Vries kaam net op it iis.

Earste olympyske finale

It is foar it earst dat de Nederlânske frouljusrelayploech in olympyske finale hellet. Fjouwer jier lyn ried Nederlân yn de B-finale. Dat smiet doe noch wol brûns op, nei't Kanada en Sina yn de A-finale diskwalifisearre waarden.

De ferromming wie op de gesichten te lêzen fan de froulju. "Al twee maanden weten we dat dit dé rit gaat zijn", sei Schulting nei ôfrin. "Dat we nu de finale halen, is een enorme ontlading. We zijn zó blij, dat wil je niet weten."

De relayfinale is snein om 12.44 oere.