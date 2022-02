Minder jild bûtendoar bestege | Plysje treedt net op by protestiepening nachthoareka

Ien op de trije wurknimmers op lokaasje bliuwde ein ferline jier net altyd thús by mylde coronaklachten. Dat docht bliken út ûndersyk fan TNO.

Hast seis op de tsien slagge it ek net om oardel meter ôfstân oan te hâlden ta begelyks klanten of kollega's. By it ôfstân hâlde ta kollega's slagge dat better. Ien op de fjouwer koe de 1,5 meter oanhâlde. Fierders hiene hieltyd minder wurknimmers mûlkapkes op. In 15 prosint wie benaud om op it wurk in coronabesmetting op te rinnen.

Yn in soad beroppen lykas bygelyks yn de bou of de soarch is it lang net altyd mooglik om thús te wurkjen.