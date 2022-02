Hoareka langer iepen, thúswurkadvys ferfalt, neffens boarnen yn Den Haag

It wetsfoarstel fan it kabinet foar in 2G-systeem, wêrby't allinnich minsken mei in coronafaksin of noch net sa lang ferlyn wer better wurden binne fan covid tagong krije ta bepaalde plakken, moat fan tafel. Dat fynt in mearderheid fan de Twadde Keamer.

Hast de hiele opposysje en koälysjepartij ChristenUnie wiene al tsjin it foarstel. De PvdA twivele noch. De sosjaaldemokraten binne no ek om, sa lit Attje Kuiken witte. Tongersdei wurdt haadlik oer de moasje fan de SGP en Keamerlid Pieter Omtzigt stimd. Dy giet dus oer it ynlûken fan it wetsfoarstel.