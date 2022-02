Coronanijs 9 febrewaris: Flater yn RIVM-sifers | Hoareka bliid mei ferrommingen

Beropsorganisaasje foar ferpleechkundigen en fersoargjenden NU '91 fertrout derop dat it kabinet goed neitinkt oer de gefolgen fan it ferromjen fan de coronamaatregels. It kabinet bepraat op it stuit in tal ferrommingen. Op de list stean langere iepeningstiden foar de hoareka en it ferfallen fan de oardelmeterregel yn kafees en restaurants. Dêrtroch wurdt it risiko grutter op mear coronapasjinten yn sikehuzen.

NU '91 tinkt dat it kabinet ferwachtet dat it hichtepunt tichtby is. De beropsorganisaasje fertrout derop dat berekkene is dat it tal coronabesmettingen troch de ferrommingen net sa bot oprinne sil dat de soarch noch fierder yn problemen komt.