Skylge wol eilanners en gasten bewust meitsje fan alkohol- en drugsgebrûk

By de gearwurking sitte fyftjin partijen, wêrûnder Verslavingszorg Noord Nederland, it ûnderwiis en de studinteferiening fan de seefeartskoalle.

De gearwurking kaam ta stân nei in brânbrief fan de ambulânsesoarch en fanwegen de hege sifers op it eilân fan alkohol en drugsgebrûk. Doe is besletten om aksje te ûndernimmen.

Yn de brânbrief liet ambulânsesoarch witte dat der grutte soargen binne oer it te folle brûken fan alkohol en drugs. Neffens de GGD soe 30 prosint fan de mearderjierrige eilanners oermjittich drinke, wylst dat 18 prosint is yn de rest fan de provinsje.

Bewust wurde

"Het is geen campagne, maar echt een programma om de inwoners en ook onze gasten bewust te maken van hun gedrag", ljochtet Caroline van de Pol, boargemaster fan Skylge, ta. "We gaan niet met het vingertje wijzen of de boel droogleggen. Het moet leefbaar zijn en blijven."

Se hearde dat op in feest besikers in bloednoas hienen, om't der tefolle snúfd wie. "Dat is niet normaal. We moeten terug naar normaal." Skoallen en bedriuwen krije ynformaasje. "Er komt ook iemand vast op het eiland van Verslavingszorg om te helpen."