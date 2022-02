Fryske musea slute mei acht stikken oan by 'Canon van Nederland'-netwurk

It skriuwplankje fan Tolsum, mei de âldst-skreaune tekst fan it lân, slút bygelyks oan by it finster nei de Romeinske tiid. It ferhaal fan Mata Hari wurdt opnaam yn it finster oer de Earste Wrâldoarloch. De ôfharkapparatuer út it Burmaniahûs yn Ljouwert, yn besit fan it Fries Verzetsmuseum, wurdt opnaam yn it finster oer de Twadde Wrâldoarloch.

Acht sleutelstikken

It keramykmuseum skoot it ferhaal fan Titia Bergsma nei foaren foar de Canon foar de VOC- WIC-tiid, sy wie de earste westerske frou yn Japan. Yn totaal binne der acht 'sleutelstikken' út Fryslân opnaam yn de Canon.