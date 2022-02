Fan in omseage boerd oant in deadsbedriging: koarte lontsjes yn de natuer

De peal mei buordsjes wie yn de berm fan de Jan Gerkeswei by Droegeham pleatst om it fûgelbried- en rêstgebiet te beskermjen. Sûnt koart is it tusken maart en healwei juny ferbean om yn it gebiet te kommen. In ferbod jildt ek foar hûnen, en foar alle syddiken.

Tiisdei stie lykwols allinne it houten ûnderstel der noch. De peal mei de buorden wie spierrjocht ôfseage.

Natuer beskermje

Boskwachter Hoekstra fynt it tryst. "Ik wie echt wol efkes lilk doe't ik it oantrof. It is in plak dêr't in natuergebiet foar in ynrjochting leit: dit ferbodsboerd rint dêr al op foarút. Ik tink dat it der mar twa wiken stien hat."

De regeljouwing is net om 'e nocht, seit Hoekstra. "Wy binne derfoar om ús gebieten te beskermjen. Dy druk wurdt heger en dêrom wurde de spulregels ek wichtiger."