Renovaasje en nijbou Sint Anthony Gasthús nei goed 10 jier ôfrûne

Om oan it ferlet nei it húsfestjen fan âlderein foldwaan te kinnen, waard al yn 2010 besletten ta útwreiding en renovaasje. It Sint Anthoon hie yn de rin fan de tiid alle gebouwen yn it blok fan de Grote Kerkstraat, Wijde Gasthuissteeg, Perkswaltje en Pijlsteeg oankocht. Yn 'e midden leit in monumintale en iepenbier tagonklike tún.

Boargemaster Sybrand Buma hat tiisdei symboalysk de lêste stien ûntbleate. Fanwege de coronasituaasje wiene dêr allinne de foarsitter fan it bestjoer en ien fan de bewenners dy't al it langst yn it gasthús wennet by.