sc Hearrenfean skrikt fan wangedrach Overmars: "Je moet altijd alert zijn"

Marc Overmars liet snein witte fuortendaalks op te stappen as direkteur by Ajax fanwegen syn gedrach yn 'e rjochting fan meardere froulike kollega's.

Overmars soe syn macht misbrûkt hawwe, mispleatste en yntimidearjende appkes nei kollega's stjoerd hawwe en sels foto's fan syn geslachtsdiel appt hawwe. Ajax lit de saak no ûndersykje troch it ûnôfhinklik Instituut voor Sportrechtspraak ISR.

Grutte skok

"Marc is natuurlijk een ongelooflijk icoon in de voetbalwereld. Dat maakt de schok extra groot", seit direkteur Cees Roozemond fan sc Hearrenfean. Hy moast sneintejûn it earste berjocht oer it opstappen fan Overmars ferskate kearen lêze, foardat it ta him trochkrong. "In eerste instantie geloofde ik het niet, maar het bleek helaas toch zo te zijn. Ik was er behoorlijk van de leg van", sa seit Roozemond.