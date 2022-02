Wergeasters sette petysje yn tsjin ûnfeilige Greate Kritewei

Neffens de inisjatyfnimmers is it wachtsjen op it earste ûngelok. De Greate Kritewei leit op de rûte tusken Wergea en Grou, dêr't de bern nei skoalle geane. De dyk wie al gefaarlik, sa wurdt der sein. Mar no't hieltyd mear bern yn Grou nei skoalle moatte, wurdt it probleem grutter.

Gemeente oan set

Earder binne der yn oerlis mei de gemeente al buorden pleatst dy't oanjouwe dat der mar 60 kilometer de oere riden wurde mei. Gemeente Ljouwert lit witte earst ynsette te wollen op mear maatregels dy't it ferkear ôfremje moatte. Oft der wol of net in fytspaad komt, moat de gemeenteried úteinlik beslisse.