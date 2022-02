Drokte foar ôfspraak coronatest, mooglik gau oare testoanbieders ynskeakele

It probleem leit dus net oan de testkapasiteit, mar oan it systeem om it yn te plannen. "Het systeem kan het niet aan als veel mensen het tegelijk willen", leit Berend Henk Huizing fan GGD Fryslân út.

Tiidsslotten

Foar eltsenien dy't ynlogt foar in ôfspraak, wurde trije tiidsslotten reservearre. "Als je daar één van uitkiest en de afspraak maakt, blijven de andere twee nog vijftien minuten gereserveerd. Zij zijn dan nog even geblokkeerd voor anderen. Als maar genoeg mensen dat tegelijkertijd doen, dan lijkt het alsof er geen ruimte meer is voor afspraken."

It advys is dus om in rêstiger momint te kiezen: "Tussen 13.00 en 16.00 uur 's middags maken minder mensen gebruik van het systeem. Dan is de kans het grootst." In oar systeem is net in opsje. "Het is een landelijk systeem, wij hebben daar vanuit Fryslân ook geen grip op."

Dizze wike oare testoanbieders

Underwilens nimt it tal testen dat dien wurde moat ek ta. It sil neffens Huizing net lang mear duorje foar't de GGD ek oare testoanbieders ynskeakelet. "Het hangt erom. Op dit moment nog niet, maar we houden de vinger aan de knop. Zodra we ze nodig hebben, schakelen we ze in. Ik ga ervanuit dat dit deze week gebeurt."

Foar it meitsjen fan in ôfspraak makket dat lykwols neat út, jout Huizing oan. "Je moet je gewoon landelijk aanmelden via coronatest.nl. Daar zie je in dat geval of je naar een GGD- of naar een andersoortige testlocatie kunt."