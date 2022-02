Woansdei yn Peking: folop shorttrack, frije dei op de langebaan

De froulju komme yndividueel yn aksje op de 1.000 meter. Dat is de ôfstân wêrop't Suzanne Schulting fjouwer jier lyn har earste, en oant no ta iennige, gouden medalje pakte. Diskear giet se wer fan start as topfavorite. Se hat woansdei mar ien opdracht: har net ferrasse litte yn de heats. De medaljes wurde freed pas ferdield.

Rianne de Vries?

Om 13.45 oere komt Schulting wer yn aksje: dan steane de heale finalen yn de frouljusrelay op it programma. Mooglik sjogge we dêryn noch in Friezinne: Rianne de Vries sit by de seleksje. Dat wie yn 2014 en 2018 ek al it gefal, al kaam se doe net yn aksje. Bûnscoach Jeroen Otter makket meastentiids pas flak foar de start bekend wa't der op it iis komme.

Nederlân is de favoryt op de relay: trije fan de fjouwer wrâldbekers dit seizoen gongen nei de Oranjefroulju. Schulting-en-dy treffe yn de heale finale Sina (fjirde yn de wrâldbekerranking), Italië (fiifde) en Poalen (achtste).