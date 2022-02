Utstelde soarch yn MCL wurdt ynhelle; wurkdruk nimt ta troch syktefersom

"It is in probleem dêr't de hiele maatskippij mei te krijen hat, dat minsken thúsbliuwe moatte yn karantêne om't in húsgenoat posityf teste is", seit Frits Mostert fan it MCL. Neffens him giet it yn it Ljouwerter sikehûs om in syktefersom fan 7, 4 persint, wylst dat gewoanwei 4 persint is.

"Om't der safolle minsken yn karantêne sitte is it lestich om de roasters syn oarder te krijen. Dat jildt foar alle sikehûzen yn de provinsje", seit Mostert. "Soarch dy't binnen 6 wike dien wurde moat, dat rêde we op. We helje in hiel lyts bytsje yn fan de efterstân. Mear kinne we op it stuit spitigernôch net dwaan."

Coronaôfdieling wer iepen

Yn inkelde gefallen moatte operaasjes ôfsein wurde, mar Mostert ûnderstreket dat it by ynsidinten bliuwt. "Ut en troch is der bygelyks in dokter dy't de operaasje dwaan moat en dy't dan thúsbliuwe moat yn ferbân mei karantêne. Dat is dan hiel spitich foar de meiwurkers en de pasjint. Oant no ta binne dat in pear ynsidinten."