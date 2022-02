Falko Zandstra: "Der is der net ien dy't safolle talint hie as ik"

Efternei hat Zandstra spyt dat hy te lang by de kearnploech bleaun is en net de oerstap makke hat nei in kommersjele ploech. "Ik siet de lêste trije jier net lekker yn myn fel en ik tink dat as ik mei Rintje Ritsma en Wopke de Vegt meigien wie, dat ik dan better prestearre hie."