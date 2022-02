Sevenwolden is kweekfiver foar nije Schultings en Kramers: "Zwaar, maar leuk"

Dat sport it hert fan de oplieding op Talentschool OSG Sevenwolden foarmet, is yn de kantine dúdlik te sjen. Op in grut beamerskerm folget in groep learlingen it olympysk shorttrack. Reedrydtalinten Thijs Wiersma en Floris van Hardeveld binne der mar wat bliid mei.

Leare oer doping

Thijs: "De leararen en konsjerzjes fine dat it wichtich is dat we de Spelen yn it skoft folgje kinne." Neffens Floris sjogge de lessen der oars út as op oare skoallen: "We hadden laatst bijvoorbeeld SLS, dan leren we over doping en de regels daarvan. Alles is gewoon veel meer aan sport gerelateerd."