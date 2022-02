HEA! 'Tiktok-oma' Riemie de Boer

Lekker kletse en in soad gesellichheid. Riemie de Boer fan Feanwâlden fynt it allegearre op TikTok, it social media-platfoarm mei filmkes. As 'TikTok-oma' hat Riemie faak live-kontakten mei allegearre nije freonen, dy't se kin fan it platfoarm. Alle jûnen is se wol online oan it kletsen. Riemie mei graach prate. Om't de bern de doar út binne, hat se dat ek wol oan tiid.