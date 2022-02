Unwissens oer grêfsarken dy't boppe wetter komme yn Martinytsjerke Snits

Mei de fynst fan de histoaryske grêven is der wol in fraachstik by: wat dogge je dermei? De tsjerkeried is dêr noch wol mei oan.

Foarsitter fan de boukommisje Tjeerd van der Kooi: "It is in muoilik gefoel. Wy soene de stiennen graach goed foar it sicht bringe wolle, mar sy lizze der nochal ûnregelmjittich by. Ien dy't deroerhinne rint, knoffelet op in nuvere wize de tsjerke yn."

Wat is finansjeel mooglik?

De wearde fan de âlde stiennen wurdt sjoen, mar egalisearje is djoer. 'It finansjele plaatsje', fersuchtet tsjerkrintmaster Jan Hiddo de Boer. "Wy hawwe in finansjeel plafond krigen fan de tsjerkeried: safier en net fierder. De arsjitekt is wol oan it rekkenjen."