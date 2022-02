Learlingen Beyers Naudé fêst yn Rome nei coronabesmetting

"De klassike reis is de ôfsluting fan it gymnasium", seit De Boer. "We ha it al in oantal kear útsteld. Dit wie de lêste mooglikheid." Mei de komst fan de omikronfariant waard it wol spannend oft it dit jier trochgean koe. Dochs koe de reis net samar skrast wurde, seit De Boer. "De reisadvizen steane gewoan op giel. Je kinne net samar de boel cancelje. Dan rinne de kosten rjochting de ton."

It giet goed mei de learlingen dy't efterbleaun binne. Se ha alle dagen kontakt mei it Beyers Naudé en folgje út it hotel wei de lessen. "In tal learlingen meitsje op ôfstân sels in tal toetsen", seit De Boer. De lessen binne op it stuit boppedat foar alle learlingen online, ek fanwegen de oare besmettingen op de Ljouwerter middelbere skoalle.

Yn plokjes nei hûs

De learlingen dy't negatyf teste, kinne moarn werom nei hûs. "Sa sil der freed of sneon wer in testronde wêze. It neidiel is dat Italië kwa rjochtlinen bêst strang is. We moatte echt earst negatyf teste. We besykje se earst yn plukjes wer werom te krijen, tegearre mei it reisburo."

Foar learlingen dy't noch hieltyd posityf teste, wurdt sjoen oft se mei help fan in doktersferklearring weromhelle wurde kinne. De ekstra kosten fan de skoalreis wurdt dutsen troch de fersekering.