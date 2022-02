Petysje behâld bernehertsintrum oanbean yn Den Haag: "Ik wol dat se fiele wat wy fiele"

Doe't se it nijs hearde dat it ôfdieling foar bernehertsjirurgy ferdwine soe út Grins, lei Linstra in nacht wekker. Se hat sels in dochter mei ferskate hertoandwanings. Midden yn de nacht naam se it beslút om in petysje op te setten.

"Mei ús dochter Feline ha we al hiel faak yn it sikehûs west. Dêr sjochst hoefolle bern oft dêr binnen komme mei akute soargen bygelyks. Dy ha dit hertsintrum echt nedich."

Unwerklik idee

Dat safolle minsken har digitale hanteken ûnder de petysje set ha, hie se net ferwachte. "Dat is in ûnwerklik idee. Ik hie mei 100.000 al hiel bliid west. Guon fûnen my doe al ambysjeus, mar it binne der noch folle mear wurden. Dat is hiel bysûnder."

Hjoed giet in noardlike ôffeardiging dus nei Den Haag ta om de petysje te oerlangjen. Dochter Jannie Elzinga (17) sil ek mei en net allinnich om de petysje oan te bieden. "Ik fertel hoe't ik nei myn âlden sjoch, dat se tsjin de triennen fjochtsje. It giet gewoan hiel min mei myn suske. It is goed dat se dat yn de Twadde Keamer ek hearre."