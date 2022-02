Skieden fan jarre en stront helpt net tsjin útstjit ammoniak

It skieden fan jarre en stront oan de boarne hat wol foardielen, boppe de driuwdong dy't no yn de kelders fan de measte lisboksstâlen sit, fertelle De Boer en Galama. Skjinne jarre en fêste stront kinne better en effisjinter brûkt wurde as dong op it lân. Mar nei it skieden moatte der noch wol de nedige bewurkingen dien wurde om de ammoniakútstjit fan de jarre tsjin te gean.

Twa metoaden

Der wurdt no wurke oan twa metoaden, fertelt Galama. De jarre yn de put en op de flier bewurkje mei in soer om ammoniakfoarming tsjin te gean, en it ôfsûgjen fan de ammoniak út de put en flak boppe de tegels. De ammoniak kin dan nei in waskbeurt op it lân brocht wurde.

Syktocht

Mei beide metoaden wurdt al eksperimintearre. Hoelang oft it noch duorret foardat it klear is wit Galama net krekt. "It bliuwt in syktocht en it falt net ta om de ammoniakútstjit werom te bringen fan trettjin kilo foar ien kowelisplak nei seis kilo of minder. Dat sil noch wol even duorje. Mar ik bin optimistysk oer de tegelflier en de ammoniak dy't we dêrút op it lân bringe kinne. Dat is in boppeslach."

Galama hopet dat der yn de rin fan dit jier mear dúdlik wurde sil.