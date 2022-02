'Takom wike mear ferrommingen' | Boekingen boppe nivo fan foar coronakrisis

By de kommersjele teststrjitten is it noch net drokker wurden, no't it faksinaasjebewiis fan in soad minsken driget te ferfallen. Der binne noch net mear ôfspraken ynpland as oars, meldt Stichting Open Nederland, de organisaasje efter Testen voor Toegang.

Fan minsken dy't yn it begjin fan de faksinaasjeskampanje prikt binne, en noch gjin boosterprik hân hawwe, ferfalt nei njoggen moannen de QR-koade. Yn dat gefal soene se wol in koade krije kinne mei in tagongstest by in kommersjele teststrjitte. Tiisdei ferfalt fan de earste minsken it coronatagongsbewiis.