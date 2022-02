'Takom wike mear ferrommingen'

Nederlân giet hjoed nei alle gedachten troch de grins fan fiif miljoen positive testen sûnt it begjin fan de coronakrisis. Op it stuit binne der 4.969.660 besmettingen fêststeld sûnt 28 febrewaris 2020. Om 15.15 makket it RIVM bekend hoefolle oft dêr de ôfrûne 24 oeren by kaam binne. Fanwegen it trochsneed fan de ôfrûne wiken is de kâns grut dat it der safolle binne dat it totaal boppe de fiif miljoen útkomt.

Yn Fryslân binne der oant no ta 141.996 positive tests ôfnaam.

De werklike besmettingssifers lizze nei alle gedachten in stik heger. Benammen yn it begjin fan de coronakrisis wie de testkapasiteit folle leger en de testreewilligens is ek net by elkenien like grut.