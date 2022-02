Coronanijs 8 febrewaris: RIVM hellet efterstân yn | Syktefersom yn soarch tanaam

It kabinet wol tenei it 'iepen hâlden fan de maatskippij' as wichtich útgongspunt yn it each hâlde as it giet om it coronabelied. Dat hat minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens yn in brief oan de Twadde Keamer skreaun.

It belied moat neffens Kuipers twa doelen hawwe: de sosjaal-maatskiplike en ekonomyske kontinuïteit, en de tagonklikens fan de soarch foar eltsenien. Dy doelen hawwe neffens de minister in likense wearde. Sa moat der ek mear omtinken wêze foar in sa normaal mooglike wize fan libjen, sa jout Kuipers oan.